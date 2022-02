LA ASL STABILIZZA GLI INTERINALI ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI OSPEDALI DI TERAMO E GIULIANOVA

Dopo due lunghi anni, in cui alcune lavoratrici e alcuni lavoratori hanno lavorato con l’insicurezza dei

contratti a tempo con scadenze mensili, dopo che oltre alla retribuzione mensile ogni mese arrivava l’ansia

dell’aspettativa fino all’ultimo giorno per sapere se il giorno successivo avrebbero dovuto lavorare o meno,

oggi tutti gli addetti delle pulizie degli ospedali di Teramo e Giulianova, assunti tramite agenzia interinale,

conquistano una stabilità contrattuale. Da tempo noi della Filcams Cgil Teramo insieme a lavoratrici e

lavoratori lottiamo affinchè gli addetti alle pulizie, assunti tramite agenzia interinale, non debbano più

avere l’ ansia “dell’aspettativa contrattuale”.

Sono lavoratrici e lavoratori assunti per la maggior parte causa emergenza covid, che hanno lavorato in

prima linea nella lotta contro la pandemia, spesso rimanendo però invisibili agli occhi dello Stato.

Lavoratrici e lavoratori che si sono messi sempre a disposizione, lavorando con turni massacranti, con ore e

ore di straordinario, reperibilità notturne, tra sanificazioni speciali e pulizie dei reparti. Grazie a loro, tutti gli

operatori sanitari hanno potuto lavorare in sicurezza. Lavoratrici e lavoratori che hanno messo a rischio la

propria salute e quella dei propri famigliari, senza, per altro, vedere mai un riconoscimento economico.

Oggi queste lavoratrici e lavoratori, grazie alle battaglie della Filcams Cgil Teramo portate avanti nei

confronti della Asl Teramo e dell’azienda gestore dell’appalto, vedono riconosciuto un diritto

imprescindibile, il diritto della dignità del lavoro, il diritto della stabilità del lavoro e il diritto ad avere la

certezza di una retribuzione. Un lavoro, come tutti, che non poteva in alcun modo continuare ad essere

precario.

Ennesima battaglia vinta dalla Filcams Cgil Teramo per i diritti nel mondo del lavoro: dal mese di Febbraio

2022, infatti, a due anni esatti dall’inizio della pandemia, circa 20 lavoratrici e lavoratori vedono davanti a

loro un futuro diverso, grazie ad un contratto a tempo indeterminato, entrando all’interno dell’appalto

pulizie della Asl di Teramo, con gli stessi diritti e le stesse tutele dei loro colleghi. La Filcams Cgil Teramo ha

sempre ribadito in questi 2 anni, come sempre, la centralità per la nostra società nella difesa del mondo del

lavoro e ha sempre chiesto che il monito di inizio pandemia “non deve rimanere indietro nessuno” non

rimanga solo uno slogan per titoli di giornale. Oggi abbiamo avuto la consapevolezza che credere nei propri

diritti e realizzarli non sono azioni da relegare nei libri dei sogni, ma fatti concreti da perseguire. La lotta

paga, sempre!