COORDINAMENTO SISMA DELL’ANCE GIOVANI NAZIONALE AFFIDATO AL TERAMANO FLORIO LORIS

Florio Loris, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’ANCE Teramo dal 2015, amministratore dell’impresa Loris Costruzioni Srl di Basciano, impresa operante in tutto il territorio nazionale negli appalti pubblici, privati e sulla ricostruzione, è stato nominato dalla Presidente nazionale ANCE Giovani Angelica Donati, Coordinatore del Comitato sulla Ricostruzione dell’ANCE.

Il Comitato nazionale si occuperà di esaminare norme e procedure che regolano il processo della Ricostruzione e formulare proposte agli Organi governativi.

“È un riconoscimento importante per tutto il Gruppo Giovani Imprenditori dell’ANCE Teramo” afferma il Presidente Iervelli “che premia la capacità e l’entusiasmo di Florio Loris all’interno degli Organi dei Giovani ANCE, che sarà chiamato a coordinare tanti Giovani Imprenditori di tutta Italia interessati alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma Centro Italia”.

“Sono lusingato ed onorato per l’importante incarico nazionale conferitomi dalla Presidente dei Giovani ANCE a cui va la mia gratitudine per la fiducia” dichiara il Presidente Florio Loris “È la prima volta che la nostra provincia ottiene il coordinamento di una Commissione nazionale e l’incarico rappresenta un riconoscimento all’impegno profuso in questi anni insieme ai Colleghi Giovani Imprenditori Edili dell’ANCE che ringrazio. Nelle prossime settimane riunirò la Commissione per avviare i lavori auspicando di poter offrire un piccolo contributo al processo di ricostruzione”.