ACCOLTO IL RICORSO TERCOOP, IL TAR SOSPENDE L'ASSEGNAZIONE DEI PARCHEGGI ALLA EASY HELP

In accoglimento del ricorso presentato dalla tercoop, il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso in via cautelativa l'assegnazione dei parcheggi alla Easy Help. Adesso si attende il pronunciamento di merito.