A TERAMO GLI INCONTRI REGIONALI SUL BULLISMO

Contro la violenza tra i giovani, e per promuovere un uso più sicuro e responsabile dei social e della tecnologia online si svolgeranno a Teramo due eventi con prestigiosi relatori, voluti dall’assessorato al sociale della Regione Abruzzo constatando che il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto anche nei piccoli centri abruzzesi una rilevanza sociale tale da richiedere strategie coordinate di intervento, affrontando questa “emergenza” con specifici progetti di sostegno alle iniziative delle singole scuole.

Per questo nei giorni 7 e 8 febbraio alle ore 10,30 – in occasione delle giornate mondiali contro bullismo e il Cyberbullismo - sono stati organizzati due incontri riservati alle scuole di Teramo nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo – in presenza, in streaming e su youtube. Questi sono solo i primi due, di una ricca serie di prestigiosi appuntamenti organizzati con il patrocinio dell’assessorato regionale per l’istruzione e le politiche sociali per opporsi al pericoloso fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, e rifiuto della diversità, che è in forte aumento in Italia. Alle due iniziative del 7 e 8 febbraio seguiranno incontri nelle scuole della Provincia di Teramo e nella Regione Abruzzo per educare alla integrazione sociale, alla dilagante indifferenza e dare risposte al bullismo sul web, rivolgendosi anche alle famiglie .

Ai primi due incontri di Teramo organizzati dalla Associazione di promozione sociale “Società Civile” che ha stipulato su questo tema un protocollo di intesa con il Ministero per l’Istruzione, interverranno l’Assessore regionale Pietro Quaresimale che ha fortemente voluto questo progetto informativo ed educativo; l’avvocato Maria Concetta Falivene “Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo”; la dott.ssa Elisabetta Narciso, Dirigente del Compartimento Polizia Postale Abruzzo; il dott. David Mancini, Procuratore del Tribunale per i minorenni de ; la prof. Manuela Divisi, Dirigente del Liceo “Milli” di Teramo da sempre impegnata in attività di impegno sociale e civile; l’ing. Giammaria De Paulis,; il dott Filippo Lucci Presidente Co.p.e. Con il video integrale delle due conferenze del 7 e 8 febbraio sarà realizzato un DVD educativo, che sarà messo a disposizione delle scuole medie e superiori della Regione.

"Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso - ha detto l'Assessre Pietro Quaresimale presentando l'iniziativa. - Le vittime del bullismo sono sempre più spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni sociali di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo. Tra gli altri, i ragazzi con disabilità sono spesso vittime dei bulli. Il mio Assessorato regionale perseguirà con forza e convinzione l'intento educativo e informativo che ha questo progetto, per un sempre più stretto rapporto con le scuole"

L’intento dell’Assessorato regionale al sociale, come del Ministero per le politiche sociali in Italia, è quello di opporsi al pericolo fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, e rifiuto della diversità che è in forte aumento in Italia (vedi obiettivi, e aree prioritarie di intervento e linee di attività ai sensi dell’art 5 del d.lgs 117/2017). Educare e sensibilizzare docenti e studenti alla integrazione sociale, alla dilagante indifferenza e porre rimedio all’ignoranza legate al fenomeno del bullismo sul web, rivolgendosi anche alle famiglie, al mondo della scuola e alla società intesa in tutti i suoi aspetti.