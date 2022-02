IL TAR ACCOGLIE L'ISTANZA DI SOSPENSIVA SULLA EASY HELP E BACCHETTA VERNA: "MINACCIA RITORSIONI"

Il T.a.r. Abruzzo-L'Aquila nella persona del Presidente ha accolto l'istanza cautelare monocratica connessa al ricorso, formulata e presentata dall'avvocato Francesco Calcagni. Ha quindi sospeso l'efficacia della determina dirigenziale che assegnava la gestione dei parcheggi a pagamento alla Easy Help.

Istanza cautelare che sarà oggetto di discussione il prossimo 9 febbraio in contraddittorio con le controparti.

Un primo importantissimo passo verso il ripristino della legalità.

Sulle indegne affermazioni dell'assessore Verna che minaccia ritorsioni a seguito dell'eventuale accoglimento del nostro ricorso da parte del T.a.r. ("strisce bianche in automatico per 2/3 anni), poniamo solo un semplice interrogativo: perché dovrebbero essere i lavoratori, la loro cooperativa sociale, i commercianti e il pubblico interesse a dover pagare i clamorosi errori e le plateali illegittimità perpetrati dall'amministrazione comunale? Caso mai dovrebbe essere proprio l'assessore accompagnato dal suo dirigente a restare "in bianco" e cambiare mestiere. Da oltre un decennio il cosiddetto "disordine amministrativo" causato dagli uffici comunali e dalla politica, è stato pagato duramente solo dai 26 socilavoratori della Tercoop, adesso è arrivato il momento di cambiare pagina checché ne pensi l'architetto assessore Maurizio Verna.