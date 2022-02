VIDEO / A SAN BERARDO I CITTADINI VOGLIONO UN BUS PER RAGGIUNGERE IL CIMITERO: RACCOLTE 400 FIRME

A San Berardo ci sono grossi problemi per intercettare i bus urbani e poter raggiungere il cimitero. E’ un problema che tocca non slo questo quartiere, ma qui: a San Berardo sono state raccolte anche 400 firme per chiedere un mezzo diretto al cimitero. Firme finite nel dimenticatoio…del Comune.

