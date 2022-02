L'ENTE PORTO DI GIULIANOVA LAVORA PER DARE RISPOSTE ALLE IMPRESE DELLA PESCA

Presso la sede dell’Ente Porto, alla presenza dei Vertici dell’Ente e del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo Umberto D'Annuntiis, una importante riunione con la Marineria Giuliese, per la soluzione di alcune problematiche legate alla gestione degli spazi a disposizione delle imprese di pesca, sul porto di Giulianova.

Durante la riunione, alla quale hanno partecipato una ventina di operatori locali dei settori dei Vongolari, della Piccola Pesca e della Pesca a Strascico, sono state rappresentate le preoccupazioni legate all’aumento dei canoni demaniali richiesti per l’utilizzo dei Box. A decorrere da 1° gennaio 2021 un Decreto Legge, il n.140 del 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, aveva stabilito la misura minima del Canone Demaniale per le Concessioni Marittime in € 2.500, facendo lievitare di quasi 5 volte l’importo pagato dagli operatori della pesca per l’utilizzo dei Box per il rimessaggio dei loro attrezzi. Un ulteriore decreto del Dicembre 2021 applicava un ulteriore aumento del 7,95% per l’anno 2022 portando il Canone Demaniale Minimo ad € 2.698,75 – importo assolutamente insostenibile per un settore già fortemente in crisi.

“Sono state ipotizzate possibili soluzioni per risolvere la problematica”, dichiara il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis “e nei prossimi giorni sosterrò, presso gli Uffici preposti, la percorribilità di quanto prospettato”.

Sono poi stati affrontati altri argomenti importanti per gli operatori della Pesca, che vanno dai lavori per l’installazione della nuova illuminazione del Porto, fino all’escavo dei fondali e al completamento degli ultimi 91 metri del prolungamento del molo nord per i quali, grazie al lavoro sinergico tra l’Assessorato ai Trasporti della Regione Abruzzo e l’Ente Porto, i prossimi mesi saranno decisivi per il completamento delle opere.

Al termine della riunione i rappresentanti delle Aziende di Pesca hanno espresso piena soddisfazione per un incontro estremamente costruttivo, che ha fatto percepire la vicinanza delle istituzioni ai loro problemi.

Per i Vertici dell’Ente Porto “questo modo di affrontare i problemi, condividendoli con gli operatori presenti all’interno del Porto per trovare insieme le migliori soluzioni, rappresenta una rotta che seguiremo per tutta la durata del nostro mandato e che ci consentirà di raggiungere importanti obiettivi per la crescita del Porto di Giulianova”. In quest’ottica, nei prossimi giorni verranno organizzati tavoli tecnici con altre categorie di operatori.