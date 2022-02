IL PREFETTO VISITA IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO A TERAMO

Stamattina il Prefetto di Teramo Massimo Zanni ha visitato il Comando dei vigili del fuoco di Teramo. Ad accoglierlo, nella sede di Via Diaz, il Comandante Massimo Barboni e i funzionari del Comando che lo hanno accompagnato nella visita della struttura operativa. Il Prefetto ha incontrato il personale in turno di servizio ed ha preso visione delle caratteristiche della sede, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione del Comando e ha espresso apprezzamento per l'attività svolta dai vigili del fuoco. Gli sono state illustrate, in particolare, l'organizzazione operativa e le diverse specialità presenti al Comando, come quella costituita dal Nucleo dei sommozzatori presso il Distaccamento di Roseto degli Abruzzi. Nel corso della visita ha anche assistitito ad un'esercitazione operativa in tecniche di derivazione alpinistica, con manovre di calata e recupero sulla parete della torre di addestramento. Il Comandante ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza del rapporto di stretta collaborazione esistente con la Prefettura di Teramo quale elemento essenziale di coordinamento in occasione di situazioni di emergenza.