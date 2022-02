ABUSO EDILIZIO, CHIUSO NOTISSIMO LOCALE UN BAR E UN RISTORANTE MULTATI PER GREEN PASS E ALIMENTI SCADUTI

Giornata impegnativa quella di ieri per gli agenti della Polizia Locale di Teramo, che nel corso di controlli ad ampio raggio sul territorio comunale hanno rilevato diverse irregolarità. In particolare il personale del N.O.A. (nucleo operativo antidegrado) ha riscontrato in un'attività del centro storico (un chiosco in una trafficatissima Piazza cittadina) violazioni della normativa in materia di etichettattura di prodotti alimentari, rinvenendo anche alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione e prodotti scaduti e constatando l'omessa pulizia dei locali destinati alla preparazione dei cibi nonché occupazioni abusive di suolo pubblico e il conferimento abusivo di rifiuti. Al termine del controllo gli agenti hanno elevato sanzioni per migliaia di euro e adesso per l'attività scatteranno i provvedimenti del caso. Sempre ieri gli uomini della polizia locale hanno disposto la chiusura di un notissimo locale nella quale aver riscontrato la mancanza di requisiti strutturali. Il titolare è stato inoltre denunciato per abuso edilizio su bene sottoposto a vincolo. Nel corsi dei controlli è stato sanzionato anche il titolare di un bar, dove veniva consentito l’ingresso alla clientela senza prima verificare il possesso del green pass. L'esercizio rischia adesso anche la chiusura provvisoria per cinque giorni. Infine, sempre nel pomeriggio di ieri, la polizia locale è intervenuta per una rissa tra giovanissimi in Corso S. Giorgio mentre nel corso della serata ha collaborato con le altre forze di polizia per il controllo delle zone periferiche del territorio, dove nelle ultime settimane è stata registrati alcuni furti.