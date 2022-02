ISCRIZIONI 2022-2023/ GLI STUDENTI ABRUZZESI PREFERISCONO GLI ISTITUTI TECNICI

I ragazzi abruzzesi preferiscono iscriversi agli istituti tecnici secondo le iscrizioni on line, seguono: il liceo scientifico e ad una certa distanza, il liceo classico. In controtendenza l'Abruzzo rispetto all'Italia dove, si preferiscono invece, i licei con il 56, 6% di iscritti, in Abruzzo, guida la classifica l'istituto tecnologico con il 19,3% seguito dallo Scientifico con il 16,6%, dallo Scientifico scienze applicate con il 13,2%. Il 9% dei ragazzi abruzzesi ha scelto di frequentare l'istituto tecnico economico e l'8,1% il liceo classico. Il 6,3% dei neo iscritti ha preferito il liceo linguistico e il 6,2% le Scienze Umane, il 5,3% il Liceo Artistico, Scienze Umane economiche sociali con il 3,1%, lo Scientifico con indirizzo sportivo con il 2,2%, il musicale coreutico ad indirizzo musicale con lo 0,8%, lo Scientifico Europeo Internazionale con lo 0,6%. Nella somma totale sono comunque i Licei a prevalere con il 62,6% delle iscrizioni contro il 28,3% degli istituti tecnici. I licei, in Italia, continuano ad essere scelti da oltre la metà degli studenti dopo la licenza media.