MONICA BRANDIFERRI NOMINATA CONSIGLIERA DI PARITA’ SUPPLENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

È Monica Brandiferri la nuova Consigliera di Parità supplente della Regione Abruzzo, nominata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su designazione della Giunta regionale. Un importante riconoscimento per l'attuale Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, da sempre impegnata per promuovere e portare avanti politiche di genere e di pari opportunità e per contrastare e prevenire ogni forma di violenza e discriminazione nei luoghi di lavoro. Infatti la Brandiferri è stata, e lo è tuttora, componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, di cui è stata anche Presidente; attualmente ricopre con ottimi risultati, confermati anche dai tanti casi risolti positivamente e dal successo ottenuto dalle campagne di sensibilizzazione promosse sul tema della violenza contro le donne, la carica di Consigliera di Parità della Provincia di Teramo.

"Sono orgogliosa ed onorata – afferma Monica Brandiferri - del prestigioso incarico che mi è stato conferito. Ringrazio la Giunta della Regione Abruzzo per avermi designata al Ministero competente. Porterò avanti la mia attività con impegno e dedizione e mi auguro di contribuire a creare le condizioni per una regione più inclusiva ed egualitaria. Sono consapevole del fatto che c'è tanto da lavorare, ma sono altrettanto convinta che ci sono tutti i presupposti per raggiungere risultati importanti in materia di parità di diritti tra uomo e donna e di eliminazione di ogni forma di discriminazione".