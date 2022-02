GUARDA IL VIDEO / A CACCIA DI VISUALIZZAZIONI SUL TETTO DEL "FRULLATORE"

Ma perché vogliono abbatterlo? Non è vero che il "frullatore" della Villa Comunale, il moderno (e brutto) accesso all'Ipogeo, non serve a niente. Anzi: serve eccome. E' una vera e propria attrazione. Guardate nel nostro video i due ragazzini che, ripresi dal cellulare di un'amica, si divertono a correre sul tetto. In pieno giorno, indisturbati. Col rischio di cadere o di danneggiare la struttura. Ma, in fondo, volete mettere il rischio di rompersi un braccio rispetto alle visualizzazioni?

