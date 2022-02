UN SUCCESSO LA PRIMA GIORNATA DEGLI INCONTRI SUL BULLISMO



“Le istituzioni devono lavorare insieme per arginare il bullismo” . L’Assessore Quaresimale apre la lunga rassegna contro il bullismo in Abruzzo. Grande successo per il primo dei due incontri nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo – in presenza, in streaming e su youtube – in occasione delle giornate mondiali contro il Bullismo e il Cyberbullismo. Due eventi con prestigiosi relatori, contro la violenza tra i giovani e per promuovere un uso più sicuro e responsabile dei social e della tecnologia online.

Ieri più di 1500 giovani degli Istituti superiori della Provincia di Teramo hanno seguito il convegno al quale sono intervenuti l’Assessore regionale Pietro Quaresimale; l’avvocato Maria Concetta Falivene “Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo”; la dott.ssa Elisabetta Narciso, Dirigente del Compartimento Polizia Postale Abruzzo; il dott. David Mancini, Procuratore del Tribunale per i minorenni ; la prof. Manuela Divisi, Dirigente del Liceo “Milli” di Teramo da sempre impegnata in attività di impegno sociale e civile; l’ing. Giammaria De Paulis.

Questi sono i primi due, di una ricca serie di prestigiosi appuntamenti organizzati con il patrocinio dell’assessorato regionale per l’istruzione e le politiche sociali per opporsi al pericoloso fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, e rifiuto della diversità, che è in forte aumento in Italia.

Alle due iniziative del 7 e 8 febbraio seguiranno incontri nelle scuole della Provincia di Teramo e nella Regione Abruzzo per educare alla integrazione sociale, alla dilagante indifferenza e dare risposte al bullismo sul web, rivolgendosi anche alle famiglie come vuole la legge 117/2017.

Con il video integrale delle due conferenze del 7 e 8 febbraio sarà realizzato un DVD educativo, che sarà messo a disposizione delle scuole medie e superiori della Regione.

Ai primi due incontri di Teramo organizzati dalla Associazione di promozione sociale “Società Civile” che ha stipulato su questo tema un protocollo di intesa con il Ministero per l’Istruzione.