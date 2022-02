VENTO FORTE / RAMO CADE SU UN’AUTO E FERISCE UN 23ENNE

Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato oltre dieci interventi per affrontare l'emergenza vento. Forti folate di vento hanno sferzato in particolare i comuni di Roseto, Tortoreto, Alba Adriatica e Teramo, provocando la caduta di alberi e rami. I vigili del fuoco di Teramo sono intervenuti a Villa Ferretti e Villa Tofo di Teramo, per rimuovere alberi caduti su recinzioni e fabbricati. I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi si sono invece recati a Montepagano dove un albero è caduto sulla SP19, comportando il blocco del traffico veicolare. A poca distanza da Montepagano, in Via Padune, un altro albero è crollato sui cavi dell'ENEL tranciandoli. Il personale del Distaccamento di Nereto è intervenuto ad Alba Adriatica su Via Ascolana dove un ramo secco è caduto da un albero ed ha centrato una Fiat 500 che in quel momento stava transitando sulla strada comunale. Il conducente dell'auto, un giovane 23enne, a parte lo spavento, ha riportato solo lievi ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario di un'ambulanza accorsa sul posto. Successivamente i vigili del fuoco di Nereto si sono recati a Tortoreto, in zona Muracche, dove alcuni alberi secchi sono caduti su un'abitazione e sulla strada e a Cavatassi dove un albero è precipitato sui cavi dell'illuminazione pubblica facendoli cadere a terra. In tutti i casi i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere gli alberi e i rami caduti eliminando il pericolo per strade, fabbricati e linee elettriche.