VIDEO / CON LA QUASI FINE PANDEMIA RIPARTE ANCHE LO SCREENING ALLA ASL DI TERAMO

Riparte lo screening alla Asl di Teramo dopo un rallentamento giustificato dall'emergenza Covid. E' di nuovo in azione, soprattutto, lo screening mammografico. La prevenzione pero' non è mancata anche perchè la Regione Abruzzo è considerata tra le migliori Asl che mira alla prevenzione mediante lo screening anche in riferimento alla branchia oncologica.

