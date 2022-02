TRAGUARDO PER IL DI POPPA ROZZI: DA SETTEMBRE AVRA' IL CORSO SERALE

– L’indirizzo Alberghiero dell’Istituto d’istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo attiverà, da settembre prossimo, il corso serale per conseguire il diploma statale nei servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.

“Si tratta di una grande conquista per la città capoluogo di provincia”, commenta la dirigente scolastica, Caterina Provvisiero, “che centra due obiettivi, quello di combattere la dispersione scolastica e quello di offrire l’opportunità di accrescere le proprie competenze per chi è già nel mondo del lavoro”.

“È un importante punto di arrivo per poter cambiare in meglio le proprie prospettive, sia dal punto di vista personale che da quello professionale”, aggiunge. “Il possesso del titolo di studio è infatti fondamentale sia per accedere a migliori possibilità lavorative, sia per cogliere nuove opportunità di formazione e crescita”.

“Aprire attività in proprio, accedere a concorsi pubblici, avanzare nella carriera sono solo alcune delle mete raggiungibili grazie anche alle competenze acquisite nel percorso che porta al diploma”, rileva la preside. “Per non parlare poi della possibilità di iscriversi e frequentare corsi post-diploma regionali (Its e Ifts) e corsi universitari”.

Il corso si articola in un primo periodo (che accorpa il 1° e 2° anno della scuola superiore), in un secondo periodo (che accorpa il 3° e 4° anno della scuola superiore) al termine del quale e' possibile conseguire il diploma di qualifica, e da un periodo finale (5° anno della scuola superiore che termina con l’esame di Stato).

Rivolto a lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano compiuto i 16 anni, a chi ha interrotto il corso di studi, a chi vuole qualificarsi e riqualificarsi professionalmente, a maggiorenni che siano usciti dai percorsi scolastici dopo la scuola media o che si siano allontanati dalla scuola superiore prima di terminare il percorso scolastico che si erano inizialmente prefissati, a maggiorenni iscritti al Centro per l'impiego che desiderino acquisire una formazione professionale incardinata nel mondo del lavoro e coerente alle richieste del territorio o con contratti a tempo determinato che intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative, prevede percorsi di studio personalizzati e il riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al numero 0861-247248 o recarsi presso gli uffici di segreteria in via Barnabei n.2.