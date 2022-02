CINGHIALI CHE FARE, SABATO A CASTELLI UN CONVEGNO IMPORTANTE

PROBLEMA CINGHIALI che fare?" è il titolo del convegno che si terrà a Castelli nella sala polivalente comunale presso l'ex ostello della gioventù in C.da San Salvatore

Convegno organizzato dal gruppo misto del comune di Castelli per sabato 12 febbraio per tornare ad affrontare il problema degli ungulati. Devastazioni e incidenti che colpiscono interi territori con conseguenze pesantissime per allevatori, agricoltori e privati cittadini costretti ad una battaglia quatodiana e spesso con risorse proprie. L'incontro sarà occasione per parlare dei danni, quindi dei relativi risarcimenti ed anche della, possibile, espansione della epidemia legata alla peste suina. L'invito è stato rivolto anche al presidente dell'Ente Parco, l'avvocato Tommaso Navarra per rappresentare il punto di vista dell'ente e affrontare in modo organico e risolutivo la problematica enunciata.

Interverranno: Massimo Di Giacomantonio Avvocato; Antonio Paesani Agronomo; Antonio Censasorte Medico Veterinario; Giovanni Schiappa, moderatore

Si invitano a partecipare tutti gli agricoltori ed altri soggetti interessati, direttamente o indirettamente alla problematica.