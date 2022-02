VIDEO / "L'ALTRA CITTA" SI FERMA DOMANI (R115, ORE 21) A FONTE BAIANO E A LA CONA

Andrà in onda domani, alle ore 21, su R115, una nuova puntata dell'Altra Città. Le telecamere si fermeranno a La Cona e a Fonte Baiano per parlarvi, tra la gente, delle tante assurdità di un trasporto urbano non efficace e che costringe giovani ed anziani a dover fare percorsi davvero assurdi ma anche della frana di Fonte Baiano che sta trascinando a valle diverse abitazioni senza che il Comune e la Regione intervengano a tutela di famiglie e cittadini che vivono in quella zona da sempre. Non mancheranno le critiche al primo cttadino di Teramo che ha "deluso" con promesse mancate.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A COLLEATTERRATO.