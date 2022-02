IL LICEO STATALE GIANNINA MILLI DI TERAMO CONTINUA A CRESCERE

Grande soddisfazione per il Liceo Statale "Giannìna Milli" di Teramo che, dopo il ritorno all'autonomia, raggiunta lo scorso anno, continua ancora a crescere. Da poco infatti si è concluso il periodo dedicato alle iscrizioni e il Liceo Milli ha riscosso un grande successo grazie al continuo lavoro dei docenti e della Dirigente scolastica che, sempre più, fanno di questo Istituto una scuola all'avanguardia, che sa rispondere ai bisogni delle giovani generazioni, aprendosi al territorio e cogliendo nuove opportunità educative. Questa scuola infatti impronta il proprio lavoro ad una crescita completa degli studenti che vengono curati ed accompagnati, non solo dal punto di vista puramente didattico, ma anche sotto l'aspetto emotivo e relazionale; fulcro dell'azione didattica è, inoltre, il conseguimento di competenze imprescindibili per la maturazione globale dell'allievo, conseguite attraverso attività innovative ed interessanti percorsi formativi. Dunque il Liceo Milli, con i suoi tre indirizzi di studio ( linguistico, delle scienze umane ed economico-sociale), accoglierà dal prossimo anno scolastico, un gran numero di studenti che hanno creduto nella forza e nella tradizione di questa scuola, restituendole l'antico e doveroso prestigio. Un ulteriore, ottimo risultato riguarda la formazione del corso Cambridge, che dopo ben cinque anni, torna a completare ed arricchire l'indirizzo linguistico. Per tutto ciò, i docenti e la Dirigente scolastica rivolgono un caloroso ringraziamento a tutte le famiglie e gli alunni che hanno riposto e ripongono in loro grande fiducia, e si impegnano a garantire responsabilità e professionalità nel condurre a termine la propria importante missione educativa.