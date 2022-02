IL COMUNE DONA TRE TENDE AGLI AMBULANTI DELLA FRUTTA DI PIAZZA VERDE ED UNA A CAVUCCIO PER FARCI UNA CHIESA

Prima doveva essere una location al chiuso, per affrontare i mesi invernali dopo un primo anno "out". Poi, doveva essere una tensostruttura nel parcheggio in zona anfiteatro purchè si rimanesse vicini all'ex mercato coperto come richiesto dai diretti interessati. Alla fine, oggi, la soluzione trovata per i venditori orfani della struttura di piazza Verdi è questa: verranno utilizzate tre delle quattro nuovissime tende acquistate dal Comune di Teramo per la Protezione Civile. Tre delle quattro tende acquistate e presentate alla stampa stamane dal vice sindaco Giovanni Cavallari saranno allocate in piazza Verdi e saranno a disposizione di venditori ambulanti e clienti e la quarta sarà utilizzata come chiesa della frazione di Cavuccio.