VIDEO / SARA' INTITOLATA A DON GIANNI LA NUOVA PIAZZA DELLA CONA

Sarà intitolata a don Gianni Di Bartolomeo la nuova piazza della Cona. E' una delle notizie della quale si parlerà, questa sera, alle ore 21 su R115 nel giro settimanale che la nostra emittente fa ogni giovedi tra i quartieri e le frazioni. Ma non solo. L'appuntamento è per stasera alle 21 sul canale 115. Andremo anche a Fonte Baiano per farvi conoscere una situazione non nota a tutti.



GUARDA L'ANTEPRIMA DI STASERA DELLA TRASMISSIONE L'ALTRA CITTA' SU R115