TRA STRISCE BLU E STRISCE BIANCHE, SPUNTA IL PARCHEGGIO "SENZA STRISCE" E SENZA MULTE...

Ma queste otto auto parcheggiate in piazza Dante davanti alla Casa del Mutilato? Otto stalli creati dagli automobilisti di turno in totale autonomia, abusivamente, lì dove non ci sono strisce blu ma sopratutto non ci sono strisce bianche. Tradotto, qui, non si può parcheggiare. O per quest'area in centro storico a Teramo vigono particolari commi a sconosciuti articoli del Codice della strada? Qui nessuna macchina dovrebbe potervi sostare e nessuna, tantomeno, può rimanervi parcheggiata per ore e ore. Uno si aspetterebbe di trovare anche qualche multina no?

Qualcuno oggi in piazza, mentre scattavamo la foto, puntualizzava: "Eh ma uno dove deve parcheggiare a Teramo? Hanno pure levato 20 parcheggi per mettere stè fioriere (le fioriere davanti al Liceo Classico, ndr)"

Benvenuti a Teramo. Dove la sosta attende la nuova gestione e nel frattempo... si autogestisce.