CORDOGLIO DELLA CITTÀ PER LA MORTE DI OSCAR TANCREDI

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Oscar Tancredi, ex assessore alla cultura del Comune di Teramo negli anni ’90.

“La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Protagonista di una stagione di rilancio della cultura a Teramo, di cui seppe valorizzare tutti gli spazi espositivi, si è distinto come esempio concreto di quella Politica vicina ai cittadini e dedita all’ascolto del territorio troppo spesso dimenticata. Persona schiva e riservata e di grande spessore culturale, sarà ricordato sempre per il grande rispetto delle istituzioni che, in qualità di assessore, ha rappresentato in un momento di grandi cambiamenti. Alla famiglia giungano le sentite condoglianze mie e della comunità teramana”.

Domani alle 10 i funerali in Duomo