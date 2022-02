PARCHEGGIANO SU POSTO VIETATO, SCHIACCIANDO QUATTRO AUTO UNA CONTRO L’ALTRA E POI SCAPPANO …

Arrivano in velocità, con una Opel Insignia grigio perla, e cercano di parcheggiare nel posto riservato ai disabili, in via Savinj, davanti alla Camera di Commercio, ma si schiantano contro un’auto creando un “filotto” di quattro auto, attaccandole letteralmente. Poi, i due ragazzi nell’auto (un ragazzo e una ragazza) si sono dati alla fuga. Ma la targa era già stata annotata.