La fotonotizia / CHI DEVE RIMUOVERE QUEI MANIFESTI (elettorali) ?

Sono lì, in via don Minzoni la stradina che scende da Villa Mosca fino all’ospedale, ma nessuno li toglie. Eppure la TeAm ci passa tutti i giorni, e così tanti teramani, a piedi in macchina o in moto, ma di rimuovere quei cartelli elettorali , proprio non ne vogliono sapere. Basterebbero 10 minuti….