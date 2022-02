BAINAIT / QUESTA SERA SARÀ MARCO CHIARINI L’OSPITE DEL NOTTURNO DI R+

Sarà Marco Chiarini, regista, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Marco Chiarini parlerà del suo “mestiere”, del lavoro di scrittura di soggetti cinematografici, del meccanismo creativo che precede il ciak e della formazione stessa di un progetto-film. Ma, come è nello stile di Bainait, si parlerà anche di Teramo, della scelta di restare, della qualità della vita di provincia e non mancherà un momento tenerissimo, dedicato al ricordo del padre, Alberto, indimenticato docente e artista.

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116