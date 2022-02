LA CASA DEL POPOLO CERCA PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI PER LO SPORTELLO D'ASCOLTO

ABBIAMO BISOGNO DI TE

La Casa del Popolo di Teramo è anche dare una mano a chi ha bisogno. Un sostegno economico, sociale e psicologico.

La qualità della vita non può essere determinata da quello che possediamo e da quanto denaro possiamo spendere per la cura di noi stessi.

È per questo motivo che da qualche anno, presso i nostri spazi, in via Nazario Sauro, è stato aperto lo sportello d'ascolto "La porta aperta": un posto in cui si accolgono diversità e disagi, problemi e difficoltà di chi ha il coraggio di chiedere aiuto.

Tra la fine del 2021 e l'inizio di quest'anno, lo sportello d'ascolto psicologico ha già sostenuto dieci persone e la richiesta, data anche la situazione pandemica, è in crescita.

Vogliamo ribadire con forza che la salute mentale è di importanza primaria, soprattutto in questa delicata fase storica in cui si sommano pressione fiscale, mancanza di occupazione e isolamento sociale, per fare solo alcuni esempi.

Il nostro sportello al momento è gestito da una psicologa e psicoterapeuta volontaria che con difficoltà riesce a far fronte a tutte le richieste.

Se sei un professionista e vuoi aiutare chi ha bisogno dando il tuo contributo non esitare a contattarci.

Aiutaci ad aiutare.

Casa del Popolo Teramo

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3204413258.