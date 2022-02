NUOVI GIOCHI E... UNA BIBLIOTECA PER I BAMBINI ALLA VILLA COMUNALE

Immaginate di andare con i vostri figli a passeggiare nella Villa Comunale di Teramo. E immaginate di trovarvi nuovi giochi per bambini e una biblioteca da cui prendere un libro e donare un libro, in uno scambio di cultura e condivisione che segna un nuovo modo di essere Comunità. Da oggi, tutto questo,è realtà grazie ad una sinergia vincente tra Comune, nella persona dell'assessore Valdo Di Bonaventura, e la meravigliosa Biblioteca regionale "M.Delfico" diretta da Dimitri Bosi.

Da oggi, nella villa comunale del Capoluogo, c'è uno spazio completamente rinnovato e fruibile in sicurezza da adulti e bambini, con tavoli e panche per una sosta all'ombra della vegetazione, nuovissimi giochi per il divertimento dei più piccoli e una biblioteca open space da cui prendere in prestito,liberamente, un libro: si potrà leggere comodamente seduti in villa o si potrà riportarlo a casa per poi restituirlo. Non solo. Chiunque potrà portare qui e donare a questa biblioteca un libro. Ma non un libro che non piace più - recita giustamente il pannello accanto alla Biblioteca Libera - ma un libro che ci è paciuto leggere e che vorremmo far conoscere e leggere ad altri.