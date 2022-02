ESPERTI DEL POLITECNICO A MONTORIO PER PROGETTARE LA CITTA' DEL FUTURO

A Montorio al Vomano il fine settimana è dedicato all’attività di ricerca, con un gruppo di 15 studenti e 5 professori del Politecnico di Milano. Dopo il venerdì pomeriggio dedicato ai sopralluoghi, da sabato mattina l’ex convento degli Zoccolanti ospiterà il workshop di ricerca, per immaginare nuove visioni e strategie sul futuro di Montorio, con approcci innovativi per il PNRR e la ricostruzione. Questo primo momento di confronto proseguirà con un vero e proprio laboratorio di ricerca. “Prende vita l’accordo quadro sottoscritto nei mesi scorsi dal nostro Comune con il Politecnico di Milano, una delle università più prestigiose al mondo. L’accordo ci ha già consentito di avere uno studio sulla localizzazione ottimale del nuovo polo scolastico e per la prima volta ci darà uno studio di fattibilità, con i costi reali dell’opera”. Commenta il sindaco, Fabio Altitonante. L’accordo ha la durata di 3 anni e consentirà al Comune di avere il supporto di studenti e ricercatori nella riqualificazione urbana, anche in relazione sugli importanti finanziamenti ottenuti con il PNRR, e nella ricostruzione post sisma. “Questo workshop è una grande opportunità per definire una visione strategica di Montorio dei prossimi 10 anni, con uno sviluppo sostenibile, che sia capace di valorizzare le sue peculiarità e le sue potenzialità. È un punto fondamentale per dare un futuro ai nostri ragazzi, alle famiglie e alle imprese ed evitare – conclude il sindaco – brutture del passato purtroppo oggi non più cancellabili”.