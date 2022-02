LA CNA RICORDA DANTE MARINUCCI SOCIO FONDATORE

Si è spento questa mattina DANTE MARINUCCI

Socio Fondatore della CNA di Teramo, è stato il Primo Presidente della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Ercole V.Orsini” e per tanti anni Dirigente della CNA di Teramo.

In tanti lo ricordano come una Persona perbene, legato alla famiglia ed alla Nostra Associazione.

Ci ha lasciato sereno, come serena è stata la Sua vita e l’impegno politico e sindacale che lo ha visto, con noi, sempre in primo piano, anche in anni difficili per l'artigianato.

Salutiamo con animo mesto uno dei Principali Protagonisti della crescita e dei successi della Sua e della Nostra organizzazione.

Ciao Dante