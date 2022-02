LA LETTERA / “SIGNOR SINDACO DICA LA VERITÀ SUL COVID”



Signor Sindaco, dov’è la verità?

Apprendiamo oggi dagli organi di informazione, di una lodevole iniziativa da parte del Comune di Teramo: quella di mettere una biblioteca insieme ad un parco giochi, nella Villa comunale di Teramo, per invitare alla lettura oltre che al gioco, tutti coloro che abitualmente frequentano il bellissimo parco cittadino. Ma non c’è la pandemia da SARS COV-2?

Siamo tutti sottoposti ad un regime di stato di emergenza che FORSE finirà non prima del 31 marzoc.a. Siamo obbligati ad indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e all’aperto dove c’è assembramento, siamo obbligati ad esibire un SUPER GREEN PASS ottenuto da guarigione o da vaccinazione contro l’infezione da SARS COV-2 altrimenti non possiamo più lavorare, non possiamo utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, non possiamo frequentare le palestre né le piscine. GREEN PASS BASE invece, ottenuto a seguito di tampone antigenico o molecolare con risultato negativo, per accedere agli uffici pubblici e a tutti gli esercizi commerciali ad eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità.

A scuola alunni con la mascherina, con il distanziamento fisico e poi, disinfezione delle mani, sanificazione degli ambienti e di tutto ciò che viene quotidianamente utilizzato ed ancora, DID e DAD. Per non parlare delle gomitate che dobbiamo darci per salutarci quando ci incontriamo, al posto delle vecchie strette di mano.

Sicuramente l’iniziativa posta in essere dall’Amministrazione comunale è lodevole anzi, ben vengano iniziative di questo genere ma un libro che viene letto in loco e poi rimesso al proprio posto nella biblioteca o che viene portato a casa e poi riportato in biblioteca e subito dopo ripreso da qualcun altro, senza poter essere disinfettato o sanificato, non è un potenziale mezzo di diffusione dell’infezione in questione? Quindi, una domanda mi sorge spontanea: dov’è la verità? Esiste o non esiste uno stato di emergenza a seguito di pandemia da SARS COV-2?

Denise Trentini