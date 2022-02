DOMANI A BELLANTE NUOVE SINTESI CELEBRA IL GIORNO DEL RICORDO



L'Ass.ne culturale Nuove Sintesi invita alla Commemorazione in Memoria delle "VITTIME DELLE FOIBE E DEGLI ESULI ISTRIANI E GIULIANO-DALMATI".

La cerimonia di Commemorazione si terrà Domenica 13 febbraio 2022 alle ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Mazzini a Bellante paese.

Nuove sintesi :"Migliaia di innocenti massacrati, molti gettati nelle cavità carsiche del confine orientale a guerra terminata. Migliaia di vittime dell’odio comunista, legate con il filo di ferro, torturate e gettate nell’oblio dai partigiani di Tito. Una pulizia etnica feroce. Migliaia di martiri, uccisi perché italiani, rimossi dalla memoria collettiva, dimenticati dalla storiografia ufficiale, derisi dall’intellighenzia di sinistra, snobbati dalle istituzioni democratiche. Centinaia di migliaia di esuli costretti alla fuga e presi a sputi in faccia dai comunisti italiani, i padri ideologici di coloro che oggi blaterano di “accoglienza”, “tolleranza” e “superamento delle frontiere”.

I martiri delle foibe e gli esuli delle terre irredente dell’Istria, della Venezia-Giulia e della Dalmazia sono un patrimonio sacrale della nostra Nazione e del nostro Popolo: ne rappresentano la carne, il sangue e l’identità. Ricordarli è un un preciso atto di memoria nazionale.

Interverrà anche l'assessore alla cultura e politiche sociali di Bellante, la Dott.ssa Teresa Di Berardino.