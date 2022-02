L’EDITORIALE / NUOVA FUMATA NERA IN PROVINCIA …JWAN INFASTIDISCE, LUZIIFRANCIA INDISPETTISCE

Nuova fumata nera, per la Giunta della Provincia. I nomi (e le deleghe) erano attesi per oggi, ma sembra che tutto sia saltato - un’altra volta - per due motivi. Il primo è che la fuga in avanti di Giovanni Luzii (by Christian Francia) ha infastidito tutti e creato nuovi malumori. E c’è anche chi - alla luce della considerazione del fatto che tutte le partecipazioni “franciane” si risolvono in crolli dei rapporti di maggioranza, o in devastanti trombature elettorali - storce il naso sugli incontenibili protagonismi degli italovivioti, ma tant’è. Il secondo motivo è che Jwan Costantini , assorbita la consapevolezza della mancata nomina alla vicepresidenza, avrebbe chiesto di negare l’ingresso in Giunta a Gennarino Di Lorenzo reo di aver “rubato” voti leghisti già promessi proprio a Costantini. La Lega nicchia, visibilmente infastidita dalle continue sollecitazioni del primo cittadino giuliese.

E la Giunta slitta.

Ed è passata un’altra settimana… e siamo ormai a 53 giorni di attesa.