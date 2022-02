VIDEO / MAXIBOLLETTE DA OLTRE 11 MILA EURO, IMPIEGATA PROTESTA E DENUNCIA

Ha ricevuto bollette della luce e del gas superiore agli 11 mila euro una impiegata che risiede da anni in una zona terremotata a Montorio al Vomano. C’era la sospensione in questi anni ma per il consumo, dal 2017 ad oggi, dovrebbe pagare oltre 11 mila euro e non sa come fare. Ascoltiamo la sua storia.



ASCOLTA GIOVANNA TROIANI SU R115