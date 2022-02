VIDEO / I FURGONI DEL MERCATO DEL SABATO OCCUPANO GLI STALLI RISERVATI AI MONOPATTINI: IL COMUNE NON CONTROLLA

I furgoni del mercato del sabato hanno occupato stamattina tutti gli stalli riservati al parcheggio dei monopattini in via Albi, in pieno corso San Giorgio. Nessun controllo è stato operato dall’amministrazione comunale nelle altre vie e piazze che risultano anche oggi sempre occupate.

