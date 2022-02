DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO IN VIA SPATARO, LUNEDI L'ATER CONSEGNA I LAVORI

Lunedì 14 febbraio, alle ore 10,00, l'Ater di Teramo, nel proseguire il percorso di ricostruzione dei propri edifici, in un'ottica di concretezza del proprio operato, consegnerà i lavori per la demolizione dell’edificio sito in Teramo, alla Via Spataro n.5/6.

“La decisione assunta dall’Ater trova la motivazione nella volontà di restituire ai nostri inquilini case più sicure; inoltre, in seguito allo svolgimento delle propedeutiche prove strutturali sui materiali è emersa la difficoltà di raggiungere una capacità di resistenza minima post-operam alle azioni sismiche del 60% dei valori previsti per le nuove costruzioni. Appare superfluo sottolineare i vantaggi in termini di sicurezza sismica, efficientamento energetico, funzionalità e vivibilità della nuova costruzione ” afferma il Presidente Ater Teramo Maria CECI.

Il fabbricato realizzato alla fine degli anni ’70, adibito a civile abitazione - edilizia sociale, sviluppa su tre piani, oltre ad un sottotetto ed un seminterrato adibito a rimessa, per complessivi 12 appartamenti distribuiti su due scale di cui n.6 da circa 100 metri quadrati e n. 6 da circa 80 metri quadrati.

Come già pubblicato in precedenza, l’edificio di Via Spataro, la cui inagibilità era stata dichiarata con classificazione per danno di tipo B e per la quale due famiglie avevano dovuto lasciare gli alloggi, a seguito dell’attività progettuale svolta dai tecnici dell’Azienda per interventi di miglioramento sismico, è stato riclassificato con danno di tipo E, con un grado di sicurezza tale da consigliarne la demolizione e la ricostruzione ex novo.

Per questo l’Ater aveva chiesto ed ottenuto dal Sindaco l’ordinanza di sgombero dell’intero edificio e l’autorizzazione dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e dalla Struttura del Commissario Straordinario di Governo/Sub Commissario all’intervento di demolizione e ricostruzione.

“Pertanto, considerate le modifiche succedutesi nel tempo, il Consiglio di amministrazione dell’Ater ha approvato il nuovo studio di Fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio di Via Spataro n. 5/6-Teramo” afferma il Presidente Ater Teramo Maria Ceci.