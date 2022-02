TRASFERIMENTI AI CARABINIERI / TORO E CAPPONI RINFORZANO TERAMO

Nell’ottica del rafforzamento del dispositivo di contrasto alla criminalità, il comando

generale Arma dei carabinieri di Roma, ha determinato il trasferimento presso la sezione

operativa della compagnia carabinieri di Teramo del S. Tenente Marco Toro. Nel contesto

ha altresì disposto il trasferimento del Tenente Marino Capponi, quale comandante del

nucleo operativo e radiomobile.

Il S. Tenente Marco Toro, da poco transitato nel ruolo ufficiali, è un esperto informatico

particolarmente preparato nella programmazione di software e nell’utilizzo delle

piattaforme di investigazione , soprattutto quelle riferite ai crimini informatici, crimini

sempre più diffusi soprattutto nelle truffe telematiche e attività di pissing;

Il Tenente Marino Capponi, che era il comandante della sezione operativa, è stato elevato

a comandare il superiore nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo.

Profondo conoscitore delle realtà locali, avendo lavorato per anni su tutto il territorio della

provincia diventa cosi il comandante diretto della centrale operativa (112), sezione

radiomobile e sezione operativa, raccordando di fatto tutte le attività di contrasto,

prevenzione e indagine in ambito cittadino e dei tredici comuni pedemontani della

provincia.

Irrobustendo in tal modo i settori che principalmente e giornalmente pongono un argine

all’accrescimento delle attività delinquenziali soprattutto quelle in ambito predatorio, l’Arma

ha inteso dare un segnale di ulteriore vicinanza alla popolazione della provincia di Teramo