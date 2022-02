FUINA INVENTA L’ESORCISMO MUSICALE DEI NARCISISTI

Se c’è una cosa che, nel tempo, abbiamo imparato su Fulvio Fuina, è che con lui la soglia dello stupore non conosca un limite invalicabile, perché ogni cosa che affronta… stupisce. E stupisce sempre di più. Scrittore, attore, musicista, cabarettista, Fulvio è un creativo instancabile e intrattenibile, generatore costante di nuovo stupori. Questa volta, lo fa con una canzone, dedicata al narcisismo patologico, ovvero alla denuncia, in musica, di chi ha fatto dell’autocelebrazione una regola di vita. Con l’amico Massimo Monaldi, colleghi di musica e di professione, essendo entrambi docenti, Fuina ha scritto un piccolo capolavoro, ironico, sarcastico, con un velo di “nonsense” che è una delle cifre stilistiche dell’artista teramana.

"Oggi il narcisismo, e più in particolare il quadro di disturbo narcisistico della personalità, viene definito come una struttura di personalità molto complessa. Il soggetto che ne soffre sviluppa una vera e propria sorta di fissazione per l’immagine che rimanda agli altri. Presta infatti enorme attenzione a quelli che sono i feedback su di essa da parte delle persone con cui il narcisista intesse relazioni più o meno strette".

Chi di noi non ne conosce?

E allora perché non metterlo in musica?

Ed è quello che hanno fatto Fuina e Monaldi, esorcizzando con la loro canzone tutti i narcisisti incontrati nella loro, e nella nostra vita

ASCOLTA LA CANZONE