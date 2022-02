GAS / BOLLETTA DA 64MILA EURO PER UN IMPRENDITORE TERAMANO

Abbiamo raccontato, in un altro articolo, la vicenda umana, personale e familiare di un’impiegata teramana che, per il perverso meccanismo della sospensione delle bollette, si ritrova ora a dover pagare oltre 11mila euro tra gas e luce. E ci sembrava tanto, ma siamo rimasti senza parole, letteralmente, quando abbiamo visto la bolletta del SOLO GAS, ricevuta da un imprenditore teramano. Più di 64mila euro. Una somma enorme. Spaventosa. Che genera una domanda: se chi ha dovuto lasciare la casa, ha avuto il cas o una nuova casa, perché chi ha potuto resistere e, magari, anche non chiudere, salvando posti di lavoro, adesso si ritrova a dover pagare somme stratosferiche? Se aiuto dove essere, quello delle bollette, che aiuto è una bolletta da 64mila euro?