È NATA ANNA RITA, SANDRO MARIANI È DIVENTATO PAPÀ

Sandro Mariani è diventato papà. All’ospedale di Sant’Omero, alle 16,50, è venuta a scoprire il mondo la piccola Anna Rita, figlia appunto del consigliere regionale e di Fiorella Persia. La piccola Anna Rita pesa 3,3 kg, è un trionfo di bellezza e di dolcezza e ha già riempito di gioia i nonni, Michele e Anna Mariani , e Umberto e Anna Persia, che stavano trepidando in attesa della nascita della nipotina.

Se è vero che il giorno della nostra nascita, ci regala un destino condiviso con chi, prima di noi, è venuto al mondo sotto il cielo dello stesso giorno, sarà felice Anna Rita di essere nata nello stesso giorno che accolse Darwin e Abramo Lincoln, ma anche Franco Zeffirelli. Non potevano farsi regalo più bello, Fiorella e Sandro, per l’ormai prossimo San Valentino, il primo che festeggeranno in tre, in quello che è l’inizio di una nuova fase della loro vita, quella nella quale una piccola, meravigliosa donna, potrà guardarli, stringere la loro mano e dire “Non ho paura, non ne avrò mai, né all’alba né al crepuscolo, quando sono con voi..” come scrisse George Meredith, poeta inglese nato anche lui il 12 febbraio…