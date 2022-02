FURTI / FERMATA A VILLA MOSCA AUTO SOSPETTA, A BORDO UN UBRIACO CON PRECEDENTI PER FURTO

La Compagnia Carabinieri di Teramo , nella serata appena trascorsa, ha disposto ambito tutto il territorio del comune di Teramo , straordinari servizi di controllo e vigilanza, per arginare il crescente fenomeno dei reati contro il patrimonio, soprattutto riferito ai furti in abitazione , che nel fine settimana sono in preoccupante aumento. Nel frattempo sono stati anche controllati numerosi locali pubblici al fine di accertare il puntuale rispetto delle disposizioni per il contrasto al diffondersi del Covid19 E’ stata di fatto organizzata una cinturazione della città , con maggior presenza soprattutto in quei quartieri e frazioni dove ultimamente si sono verificati numerosi furti in abitazione. Il servizio diretto personalmente dal Tenente Marino Capponi, ha visto impiegate otto pattuglie. Alcuni cittadini, avevano segnalato alla centrale operativa di pronto intervento (112) che a Villa Mosca, c’era un’autovettura Alfa Romeo 155 che girava con fare sospetto. Immediatamente è stata inviata sul posto un’autoradio della sezione radiomobile, che subito rintracciava l’auto e dopo un breve inseguimento la fermava. A bordo c’ era A.P. di anni 38, con numerosi precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio . Era o in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche e denunciato, mentre il mezzo gli veniva confiscato.