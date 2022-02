MINORENNI SI PICCHIANO PER UNA RAGAZZA, SPINGENDOSI CONTRO LE SARACINESCHE E SVEGLIANDO MEZZA VIA SAVINI

Alle 05.00 di questa mattina, io carabinieri sono dovuti intervenire in via Savini, peché una coppia di giovanissimi , in stato di forte agitazione perché avevano discusso per motivi sentimentali, creavano grida e schiamazzi su tutta la via, colpendo ripetutamente le saracinesche dei negozi situati sotto i portici, tra i quali quelli della pasticceria Vanilla, I due venivano riportati alla calma e fatti rientrare presso le loro abitazioni.