CONTROLLI DEL SABATO SERA: DUE AUTO SEQUESTRATE, 53PUNTI DECURTATI E UNO SPACCIATORE DENUNCIATO

Controlli notturni dei carabinieri: 143 le auto fermate, 168 le persone identificate e 13 le contravvenzioni elevate al codice della strada. Due autovetture confiscate e una patente ritirata. Decurtati ben 53 punti Inoltre, due giovani sono stati trovati n possesso di alcuni grammi di marijuana. Dai successivi accertamenti si identificava chi aveva materialmente venduto la droga ai due, pertanto si procedeva ad una perquisizione domiciliare a casa di M.M. di anni 44 operaio di Teramo. A casa dello stesso c’erano hascisc e marijuana per un totale di 95 grammi , nonché bilancini e materiale per il confezionamento in dosi. E’ stato denunciato in stato di libertà mentre i due giovani venivano segnalati al Prefetto