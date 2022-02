E SE AL BIM, TRA I DUE LITIGANTI GODESSE IL TERZO?

E se godesse il terzo? Al Bim, intendo, se godesse il terzo? Solo ieri, in un nostro articolo raccontavamo le grandi manovre per la presidenza del Bim, con un Centrosinistra orientato verso Giuseppe D’Alonzo e un Centrodestra che preferirebbe Luca Di Girolamo. Ma, detta così, sembra quasi una storia chiusa, una sfida annunciata tra candidati già individuati. Invece, non è così. Affatto. La questione è ancora aperta, eccome, e l’unica certezza sembra essere quella del l’impossibile rielezione di Minosse il quale, nonostante abbia investito in comunicazione somme a quattro zeri, (per promuovere campagne televisive sull’efficacia delle quali chiederemo che indaghi il prossimo presidente) non ha comunicato bene con il territorio, riuscendo a scontentare tutti, o quasi. Anzi, a proposito di Minosse, sembrava che il Sindaco di Bellante lo volesse appoggiare, anzi: qualcuno riferisce di aver sentito Minosse dire di aver in mano una sorta di delega ampia da parte del primo cittadino bellantese, ma a certastampa.it è lo stesso Giovanni Melchiorre a smentire: “Mai detta né pensata una cosa del genere”. Accantoniamo Melchiorre, che è il passato e guardiamo al futuro, al prossimo presidente. Dicevamo di un terzo nome, ancora segretissimo, che potrebbe presentarsi come il proverbiale terzo, che viene a godere tra i due litiganti. Saranno determinanti, per intuire quale sarà l’esito di questa corsa alla presidenza, le deleghe che assegneranno i Comuni. A proposito, cosa aspettano? Non manca molto all’8 marzo, giorno della scelta del nuovo Presidente, ma ancora nessun Comune ha indicato i propri delegati. Strategia? Incertezza? Trattative politiche? Chissà, intanto il tempo scorre…