RAGAZZA FERITA, FESTA DI SAN VALENTINO ANNULLATA E SUL CORSO GRIDA, SCHIAMAZZI E INSULTI A POLIZIA E CARABINIERI

Doveva essere una festa di San Valentino, con musica, allegria, tanti ragazzi e nel pieno rispetto della sicurezza Covid. Una festa stile pre Covid, sul tema “Aspettando San Valentino”, ragazzi a 5 euro e ragazze gratis, con Dj set, live photo shooting. Invece, quella organizzata da un locale di Corso San Giorgio, è stata una festa iniziata alle 21 è finita intorno alle 22. Annullata, sembra, in seguito al ferimento di una ragazza a seguito della rottura accidentale di un lampadario. Episodio da chiarire, che avrebbe costretto la ragazza a far ricorso alle cure del Pronto soccorso. Nulla di grave, parrebbe, ma l’episodio avrebbe spinto i proprietari del locale a sospendere la festa, invitando tutti ad uscire. Ed è qui che la cosa si ə complicata, perché una volta usciti, alcuni ragazzi avrebbero cominciato a dare in escandescenze, rendendo necessario l’arrivo di Carabinieri e Polizia, contro i quali gli stessi ragazzi avrebbero inveito, anche palesando chiari segni di sfida. Un’altra serata di ordinaria devianza giovanile nel cuore della città.