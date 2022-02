L'AZIENDA AGRARIA RICCICONTI A DUBAI PER COMMERCIALIZZARE I PROPRI PRODOTTI

E’ stata una settimana ricca di incontri con aziende, intermediatori, gestori di depositi e logistica. Giorni che hanno permesso di avere un quadro chiaro in relazione al mondo del commercio agroalimentare negli Emirati Arabi Uniti. Lo dice la delegazione dell’azienda agraria Domenico Ricciconti che ha presenziato, per alcuni giorni, la missione commerciale a Dubai in occasione dell’Expo. Internazionalizzare le imprese abruzzesi è fondamentale per trovare sbocchi nuovi e interessanti ai nostri prodotti alimentari, la Ricciconti vanta una storia nata nel 1946 e una superficie di 650 ettari, ovvero la più grande azienda agricola pubblica del Centro Italia.

Il team Ricciconti presente a Dubai con amministratore e collaboratori ha preso parte agli incontri organizzata dall’Arap, l’Agenzia regionale per le attività produttive presieduta da Giuseppe Savini e diretta da Antonio Morgante, dall’assessore regionale agricoltura Emanuele Imprudente, dalla presidenza del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e da tutti gli attori istituzionali e partner come la Camera di Commercio di Chieti e Pescara con CamCom Italia a Dubai.

I dirigenti hanno avuto una serie di incontri riservati appositamente alle aziende produttrici stabilendo una serie di contatti con una catena che si occupa di commercializzare solo cibi biologici, con una delle principali catene alberghiere mondiali entrambe interessate alla nostra pasta e alla nostra farina fatte con grano duro bio certificato della antica varietà Senatore Cappelli.

Un risultato davvero importante alla luce degli investimenti fatti dall’azienda agraria che vanta il parco macchine più moderno d’Europa e con la più bassa emissione di CO2 in percentuale alle ore di lavoro, abbiamo una attenzione particolare al fatto che i nostri prodotti oltre che bio siano anche sostenibili e riducano l’impronta ambientale.

Non appena la missione emiratina tornerà in Italia sarà sottoscritto un accordo per la distribuzione on line di pasta, farina e olio a marchio Ricciconti con una primaria azienda di consegne a domicilio che si occupa solo di prodotti biologici, successivamente, con la Camera di Commercio di Chieti e Pescara, saranno vagliati altri accordi per aderire ad una piattaforma logistica che permetterà di commercializzare i prodotti proprio in tutta la penisola arabica.

Nel corso della settimana di lavoro a Dubai, pasta, olio e farina Ricciconti sono state usate nelle masterclass svoltesi all’ICCA, il più grande istituto del mondo arabo per la formazione di cuochi e al Gulfood, la prestigiosa manifestazione dedicata al cibo all’interno del padiglione Italia ospitato all’interno dell’Expo dagli chef Federico Anzellotti, campione del mondo in carica settore pasticceria, che ha utilizzato l’extravergine “Don Pasquale selezione estero” per il suo panettone all’olio d’oliva e per i dolci, mentre lo chef Federico Cieri ha utilizzato il chitarrone per la fantasia di mare con zafferano e olio e farina per la classica pizza.

Come sempre, l’intero ricavato dell’azienda agraria viene utilizzato per fornire i servizi sociali quali casa di riposo, centro per minori, per disabili, per ragazze madri, per minori in affido, scuole materne e dell’infanzia.