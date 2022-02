VIDEO / ALLA TUA SINDACATI E AZIENDA AI FERRI CORTI SULL'ASSUNZIONE DEGLI AUTISTI

C'è un concorso per autisti che il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, ha annunciato in pubblicazione per oggi che sta creando ancor più scompiglio nei rapporti con i sindacati. Questi contestano i criteri dell'assunzione di nuovi autisti, senza limiti di età e di professionalità, che secondo loro penalizzerebbero i tanti 'precari' che da tempo lavorano in Tua rispetto a chi ha pochi giorni di patente. E hanno avviato le procedure di raffreddamento. Oggi erano alla sede di Teramo nel tour organizzato dal capogruppo del Pd, Silvio Paolucci

IL SERVIZIO SU R115