PROVATE A FARE CANESTRO...SE CI RIUSCITE

In questi giorni, dopo la questione abbattimento 41 pini + 4 già abbattuti di Via Volturno, molti cittadini mi hanno scritto in privato.

Campo di calcio e di bocce completamente abbandonati e senza un minimo di decoro come arredo urbano e centro sportivo.

Inoltre il centro di aggregazione sociale per Torre San Rocco chiuso e non andato mai in funzione da anni e dico da ANNI. Ricordo che fu la mia prima Amministrazione con l'allora Assessore Daniele Costantini e l'Assessore Ida Nardi ad aprire dietro la scuola materna il centro di ritrovo per i cittadini di Torre San Rocco.Quanto è costato alla collettività tuto questo ?