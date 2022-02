SCUOLA / 21 RAGAZZI STRANIERI AL DI POPPA-ROZZI

– L’Istituto d’istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo ospiterà, dal 19 al 24 febbraio, una delegazione di 21 studenti accompagnati da 8 professori provenienti dai quattro paesi europei con cui la scuola diretta dalla professoressa Caterina Provvisiero ha un consolidato rapporto nell’ambito dei progetti Erasmus.

Gli ospiti avranno l’opportunità di sperimentare modalità e strategie ideate dagli studenti delle classi del triennio di Accoglienza Turistica relativamente a tre itinerari su Campovalano e Campli, Castelli e Teramo, animati in modo originale.

“Con gli Istituti d’istruzione superiore di Romania, Spagna, Croazia e Portogallo, si è voluto soddisfare il bisogno emerso dai giovani di migliorare le loro visite guidate all’interno di musei e nei musei open-air”, spiega la dirigente. “Dalle esperienze effettuate, infatti, risulta che i tour guidati spesso non rispondono alle aspettative degli studenti delle scuole superiori che si annoiano dopo 10 minuti di ascolto della presentazione proposta dalla guida. A volte manca la possibilità di interazione, o di auto scoperta da parte dei ragazzi che, una volta usciti dal museo, rimuovono l’esperienza, come se non l’avessero vissuta”.

“Si è cercato, pertanto, di puntare ad arricchire e motivare tali visite di indubbio valore culturale poiché costituiscono risorse complementari all’istruzione tradizionale”, aggiunge la Provvisiero. “Il progetto mira a ideare visite guidate alternative, ad attuarle durante le mobilità previste dal progetto nei Paesi interessati e successivamente disseminare i risultati conseguiti per ogni altro uso futuro”.

“A tal proposito, il nostro Istituto ha chiesto ed ottenuto la collaborazione del museo delle Ceramiche di Castelli insieme con l’Istituto d’arte e del Museo archeologico di Campli insieme con la Necropoli di Campovalano”, dice ancora la preside.

“Il contributo del museo consiste nel dare la possibilità agli studenti di visitarlo per farlo conoscere, per individuare eventuali criticità dal loro punto di vista in riferimento alla visita guidata, in modo da poterla, in seguito, ampliare e/o migliorare”.

Il team del progetto Erasmus del “Di Poppa-Rozzi”, che ha una consolidata esperienza in materia di progetti europei, tutti con ottime valutazioni e risultati, è composto dalle professoresse Paola Matriciani e Simona De Fabiis.