BULLISMO E CYBERBULLISMO, NUOVI INCONTRI A TERAMO E GIULIANOVA

Per educare e sensibilizzare gli studenti alla integrazione sociale, e porre rimedio all’ignoranza legate al fenomeno del bullismo sul web, dopo il grande successo dei due incontri sul bullismo alla sala polifunzionale di Teramo seguiti da più di 1500 studenti, parte oggi dall’istituto comprensivo di Te 4 San Nicolò, e dal comprensivo 1 di Giulianova il piccolo “tour” degli incontri nelle scuole della Provincia previsti dalla rassegna “La Regione Abruzzo contro il bullismo”.

Teramo, Chieti, Pescara, L’Aquila, Giulianova, Roseto, Pineto, Atri, Nereto, Sant’Omero sono i Comuni toccati dalla rassefna che si concluderà il 2 aprile.

Una ricca serie di prestigiosi appuntamenti organizzati con il patrocinio dell’assessorato regionale per l’istruzione e le politiche sociali guidato dall’assessore Pietro Quaresimale per opporsi al pericoloso fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, che è in forte aumento in Abruzzo come in Italia.

L’intento dell’Assessorato regionale al sociale, come del Ministero per le politiche sociali in Italia, è quello di opporsi al pericolo fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, e rifiuto della diversità che è in forte aumento in Italia (vedi obiettivi, e aree prioritarie di intervento e linee di attività ai sensi dell’art 5 del d.lgs 117/2017).

Ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza sociale tale da richiedere strategie coordinate di intervento, affrontando questa “emergenza” con specifici progetti di sostegno alle iniziative delle singole scuole secondo il documento del Ministero per l’istruzione “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2019).

Ricordiamo che con il video integrale delle due conferenze del 7 e 8 febbraio è stato realizzato un DVD educativo, che sarà spedito alle scuole della Regionee ed è già stato mandato in rete per gli studenti dell’Istituto “Di Poppa” di Teramo.